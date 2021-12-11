"Ми краще грали проти 11 гравців "вулвз", ніж проти 10. Вони дуже добре захищалися. Минулого сезону нам було непросто у матчі з ними, але сьогодні ми проявили терпіння та заслужено перемогли.

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Ми грали добре. 10 гравців суперника стояли у штрафному майданчику. Було важко, сьогодні ми пропустили певні моменти, але все ж таки виграли.

Вітаю Стерлінга. Він ще молодий, і 100 голів – це багато. Його внесок у успіхи клубу величезний. Він знову забиває та відчуває впевненість, це добре", – цитує Гвардіолу BBC Sport.

Манчестер Сіті продовжує лідирувати в АПЛ після 16-ти турів.

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