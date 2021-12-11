Гвардіола: Манчестер Сіті грав краще проти 11 гравців Вулверхемптона, ніж після вилучення
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола похвалив Зінченка та Ко за гру проти Вулверхемптона (1:0).
"Ми краще грали проти 11 гравців "вулвз", ніж проти 10. Вони дуже добре захищалися. Минулого сезону нам було непросто у матчі з ними, але сьогодні ми проявили терпіння та заслужено перемогли.
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Ми грали добре. 10 гравців суперника стояли у штрафному майданчику. Було важко, сьогодні ми пропустили певні моменти, але все ж таки виграли.
Вітаю Стерлінга. Він ще молодий, і 100 голів – це багато. Його внесок у успіхи клубу величезний. Він знову забиває та відчуває впевненість, це добре", – цитує Гвардіолу BBC Sport.
Манчестер Сіті продовжує лідирувати в АПЛ після 16-ти турів.
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