Нападник Вулверхемптона Рауль Хіменес не дограв навіть перший тайм матчу 16-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті.

Перший там минув за невеликої переваги Манчестер Сіті, але забитих м'ячів глядачі не побачили. Найцікавіший епізод трапився вже у компенсований час. Нападник "вовків" Рауль Хіменес примудрився отримати вилучення в банальній ситуації.

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Спочатку мексиканець отримав жовту за фол проти Канселу. Форвард завадив розіграти штрафний, і відразу змусив арбітра показати ще одне попередження. Ще більш безглуздим цей вчинок робить те, що події розвивалися далеко від воріт Вулверхемптона.