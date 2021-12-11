Мы лучше играли против 11 игроков "вулвз", чем против 10. Они очень хорошо защищались. В прошлом сезоне нам было непросто в матче с ними, но сегодня мы проявили терпение и заслуженно победили.

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Мы играли хорошо. 10 игроков соперника стояли в штрафной. Было тяжело, сегодня мы упустили определенные моменты, но все же выиграли.

Поздравляю Стерлинга. Он еще молод, и 100 голов – это много. Его вклад в успехи клуба огромен. Он снова забивает и чувствует уверенность, это хорошо", – сказал Гвардиола для BBC Sport.

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