Гвардиола: Манчестер Сити играл лучше против 11 игроков Вулверхэмптона, чем после удаления
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола похвалил Зинченко и Ко за игру против Вулверхэмптона (1:0).
Мы лучше играли против 11 игроков "вулвз", чем против 10. Они очень хорошо защищались. В прошлом сезоне нам было непросто в матче с ними, но сегодня мы проявили терпение и заслуженно победили.
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Мы играли хорошо. 10 игроков соперника стояли в штрафной. Было тяжело, сегодня мы упустили определенные моменты, но все же выиграли.
Поздравляю Стерлинга. Он еще молод, и 100 голов – это много. Его вклад в успехи клуба огромен. Он снова забивает и чувствует уверенность, это хорошо", – сказал Гвардиола для BBC Sport.
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