"Ми далекі від команди, яка була у попередніх сезонах. Гадаєте таке повернення відбуватиметься щоразу? Не буде. Наш головний суперник – Арсенал, який має вогонь. Два десятиліття без перемог у Прем'єр-лізі. Я пояснюю реальність, все виглядає так комфортно в Ман Сіті, але суперники не чекають.

Дивовижний камбек імені Мареза у відеоогляді поєдинку Манчестер Сіті – Тоттенхем – 4:2

Я не впізнаю своєї команди, у них раніше була пристрасть і бажання бігти. Ми дуже далекі від можливості конкурувати на найвищому рівні. Цього разу нам пощастило. Якщо ми хочемо щось виграти чи боротися, але постійно будемо скиглити, то немає шансів, що ми чогось досягнемо. Як вважаєте, з такою грою ми можемо скоротити відставання від Арсенала? В жодному разі", – цитує Гвардіолу 90min.

Додамо, що відрив Арсенала від Ман Сіті скоротився до 5 очок, але "містяни" зіграли на один матч більше. Команди Артети і Гвардоли ще повинні провести обидва очні поєдинки в чемпіонаті.

Манчестер Сіті здобув вольову перемогу над Тоттенхемом, відігравшись з 0:2 – Марез створив чотири голи