У першій половині моментів було небагато, але під кінець тайму Тоттенхем примудрився забити двічі. Спочатку Кулусевскі обікрав захисника та точно пробив після не найкращого пасу Едерсона, а вже через хвилину Емерсон Роял головою добив м'яч у ворота після рикошету.

Манчестер Сіті здобув вольову перемогу над Тоттенхемом, відігравшись з 0:2 – Марез створив чотири голи

По перерві "містяни" швидко відігрались – Марез прорвався у штрафний та віддав у центр, а Альварес з другої спроби пробив Льоріса. Через 2 хвилини забив Холанд після класної комбінації за участі Родрі та Мареза (який віддав асист). Пізніше відзначився і сам Ріяд, який увірвався у штрафний та пробив з гострого кута. Алжирець поставив крапку в зустрічі після помилки Лангле – Марез ефектно перекинув Льоріса після виходу віч-на-віч.