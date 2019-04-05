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Гвардіола, Клопп та ще троє тренерів претендують на звання найкращого наставника березня в АПЛ

18:02 85 Читать на русском
Гвардіола, Клопп та ще троє тренерів претендують на звання найкращого наставника березня в АПЛ
Юрген Клопп

Англійська Прем'єр-ліга визначила претендентів на звання найкращого тренера АПЛ минулого місяця.

АПЛ на своєму офіційному сайті опублікувала список претендентів, які позмагаються за нагороду найкращого наставника березня.

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Вболівальники можуть обрати свого фаворита на сайті АПЛ. Серед претендентів: Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Юрген Клопп (Ліверпуль), Ральф Хазенхюттль (Саутгемптон), Брендан Роджерс (Лестер), Марку Сілва (Евертон).

Нагадаємо, нагороду найкращого тренера за підсумками лютого здобув наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола.

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Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Ральф Хазенхюттль Ральф Хазенхюттль Юрген Клопп Юрген Клопп Брендан Роджерс Брендан Роджерс Марку Сілва Марку Сілва
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