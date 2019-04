Гвардіола, Клопп та ще троє тренерів претендують на звання найкращого наставника березня в АПЛ

Англійська Прем'єр-ліга визначила претендентів на звання найкращого тренера АПЛ минулого місяця.

АПЛ на своєму офіційному сайті опублікувала список претендентів, які позмагаються за нагороду найкращого наставника березня.

Мане, Варді, Бернарду Сілва та ще 3 гравці претендують на звання найкращого футболіста АПЛ в березні

Вболівальники можуть обрати свого фаворита на сайті АПЛ. Серед претендентів: Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Юрген Клопп (Ліверпуль), Ральф Хазенхюттль (Саутгемптон), Брендан Роджерс (Лестер), Марку Сілва (Евертон).

Нагадаємо, нагороду найкращого тренера за підсумками лютого здобув наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола.

Фулбеки Клоппа, Сілви Гвардіоли та вбивча зв'язка Сульшера – топ-10 найкращих дуетів АПЛ

Guardiola. Klopp. Hasenhuttl. Rodgers. Silva.



Who should be crowned @BarclaysFooty Manager of the Month for March?



️ https://t.co/AKdLMMszZb #PLAwards pic.twitter.com/Jmb2vbScxJ