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Гвардиола, Клопп и еще трое тренеров претендуют на звание лучшего наставника марта в АПЛ

18:02 15 Читати українською
Гвардиола, Клопп и еще трое тренеров претендуют на звание лучшего наставника марта в АПЛ
Юрген Клопп

Английская Премьер-лига определила претендентов на звание лучшего тренера АПЛ в прошлом месяце.

АПЛ на своем официальном сайте опубликовала список претендентов, которые поборются за награду лучшего наставника марта.

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Болельщики могут выбрать своего фаворита на сайте АПЛ. Среди претендентов: Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити), Юрген Клопп (Ливерпуль), Ральф Хазенхюттль (Саутгемптон), Брендан Роджерс (Лестер), Марку Силва (Эвертон).

Напомним, награду лучшего тренера по итогам февраля получил наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола.

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Теги
Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Ральф Хазенхюттль Ральф Хазенхюттль Юрген Клопп Юрген Клопп Брендан Роджерс Брендан Роджерс Марку Силва Марку Силва
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