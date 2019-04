Гвардиола, Клопп и еще трое тренеров претендуют на звание лучшего наставника марта в АПЛ

Английская Премьер-лига определила претендентов на звание лучшего тренера АПЛ в прошлом месяце.

АПЛ на своем официальном сайте опубликовала список претендентов, которые поборются за награду лучшего наставника марта.

Болельщики могут выбрать своего фаворита на сайте АПЛ. Среди претендентов: Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити), Юрген Клопп (Ливерпуль), Ральф Хазенхюттль (Саутгемптон), Брендан Роджерс (Лестер), Марку Силва (Эвертон).

Напомним, награду лучшего тренера по итогам февраля получил наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола.

