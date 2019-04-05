Мане, Варді, Бернарду Сілва та ще 3 гравці претендують на звання найкращого футболіста АПЛ в березні

Англійська Прем'єр-ліга визначила претендентів на звання найкращого гравця АПЛ минулого місяця.
АПЛ на своєму офіційному сайті назвала шорт-лист кандидатів на отримання звання найкращого гравця турніру в березні.
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До списку увійшли: Саймус Коулмен (Евертон), Ендрю Робертсон, Садьйо Мане (обидва – Ліверпуль), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Джеймі Варді (Лестер) і Джеймс Ворд-Праус (Саутгемптон).
Нагадаємо, в лютому це почесне звання отримав форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро.
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