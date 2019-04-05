toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ САУТГЕМПТОН - ЛІВЕРПУЛЬ

Мане, Варді, Бернарду Сілва та ще 3 гравці претендують на звання найкращого футболіста АПЛ в березні

16:21 76 Читать на русском
Мане, Варді, Бернарду Сілва та ще 3 гравці претендують на звання найкращого футболіста АПЛ в березні
Садьйо Мане та Ендрю Робертсон / Фото Sky Sports

Англійська Прем'єр-ліга визначила претендентів на звання найкращого гравця АПЛ минулого місяця.

АПЛ на своєму офіційному сайті назвала шорт-лист кандидатів на отримання звання найкращого гравця турніру в березні.

Мессі став найкращим гравцем Прімери у березні

До списку увійшли: Саймус Коулмен (Евертон), Ендрю Робертсон, Садьйо Мане (обидва – Ліверпуль), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Джеймі Варді (Лестер) і Джеймс Ворд-Праус (Саутгемптон).

Нагадаємо, в лютому це почесне звання отримав форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро.

Фулбеки Клоппа, Сілви Гвардіоли та вбивча зв'язка Сульшера – топ-10 найкращих дуетів АПЛ

Теги
Англія АПЛ Саймус Коулмен Саймус Коулмен Джеймс Ворд-Праус Джеймс Ворд-Праус Садьйо Мане Садьйо Мане Джеймі Варді Джеймі Варді Ендрю Робертсон Ендрю Робертсон Бернарду Сілва Бернарду Сілва
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
30
хв
Рух Винники
18:00
Прикарпаття
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук