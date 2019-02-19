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Гюндоган розповів, чого не вистачає Манчестер Сіті, щоб потрапити до еліти європейського футболу

15:42 675 Читать на русском
Гюндоган розповів, чого не вистачає Манчестер Сіті, щоб потрапити до еліти європейського футболу
Ілкай Гюндоган / фото із соцмереж

Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган вважає, що перемога в Лізі чемпіонів є ціллю для будь-якого клубу чи гравця.

"В останні роки у нас було багато різного в Лізі чемпіонів, звичайно, не тільки гарного. Як мінімум раз ми вже повинні були виграти її. Кожен клуб, кожна команда, кожен гравець – всі хочуть коли-небудь завоювати цей трофей.

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В кожному розіграші гостра конкуренція, але є команда, яка виграє Лігу чемпіонів рік за роком. Якщо хочеш опинитися в еліті як клуб і як гравець, ти повинен виграти цей трофей.

Якщо ми колись це зробимо, клуб почне нову еру, підніметься на один рівень з Реалом, Барселоною, Баварією, Ювентусом. Наше завдання – віддати всі сили, щоб це стало реальністю", – цитує Гюндогана офіційний сайт УЄФА.

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Нагадаємо, що в 1/18 фіналу цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті зіграє проти Шальке. Перший матч цього протистояння відбудеться завтра, 20 лютого.

Теги
Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ілкай Ґюндоґан Ілкай Ґюндоґан
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