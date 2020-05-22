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Гвардіола хоче бачити Хаверца в Манчестер Сіті

19:34 363 Читать на русском
Гвардіола хоче бачити Хаверца в Манчестер Сіті
Кай Хаверц / Getty images

Півзахисник леверкузенського Байєра Кай Хаверц отримав ще один варіант продовження кар'єри.

Манчестер Сіті став іще одним претендентом на головне відкриття сезону в Бундеслізі. Бачити Хаверца у своїй команді хоче особисто Пеп Гвардіола, стверджує The Sun.

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За інформацією видання, іспанський фахівець дав своїм скаутам доручення уважно стежити за грою 20-річного хавбека у чемпіонаті Німеччини, який відновився 16 травня. Додамо, що Ман Сіті доведеться добряче поборотися за право підписати зірку Байєра. Адже на гравця вже вишикувалася черга з топ-клубів, серед яких Челсі, Манчестер Юнайтед, Баварія та Ліверпуль.

До слова, Хаверц у свої 20 років має великий досвід виступів у Бундеслізі. У поточному сезоні він забив 8 голів і віддав 5 асистів за 23 матчі Бундесліги. Контракт Кая з Байєром завершується влітку 2022-го. Леверкузенці планують отримати за свого гравця щонайменше 100 млн євро.

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Теги
Англія Кай Хаверц Кай Хаверц Байєр Байєр Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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