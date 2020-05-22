Гвардиола хочет видеть Хаверца в Манчестер Сити

Полузащитник леверкузенского Байера Кай Хаверц получил еще один вариант продолжения карьеры.

Манчестер Сити стал еще одним претендентом на главное открытие сезона в Бундеслиге. Видеть Хаверца в своей команде хочет лично Пеп Гвардиола, утверждает The Sun.

Реал определился с приоритетным трансфером на лето – Холанд и Мбаппе отошли на второй план

По информации издания, испанский специалист дал своим скаутам поручение внимательно следить за игрой 20-летнего хавбека в чемпионате Германии, который возобновился 16 мая. Добавим, что Манчестер Сити придется изрядно побороться за право подписать звезду Байера. Ведь на игрока уже выстроилась очередь из топ-клубов, среди которых Челси, Манчестер Юнайтед, Бавария и Ливерпуль.

К слову, Хаверц в свои 20 лет имеет большой опыт выступлений в Бундеслиге. В текущем сезоне он забил 8 голов и отдал 5 ассистов за 23 матча Бундеслиги. Контракт Кая с Байером истекает летом 2022-го. Леверкузенцы планируют получить за своего игрока не менее 100 млн евро.

Пандемія зриває 100-мільйонні трансфери – мегаталанти ризикують застрягнути в Бундеслізі