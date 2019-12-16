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Гвардіола готовий відпустити Артету в Арсенал

00:30 113 Читать на русском
Гвардіола готовий відпустити Артету в Арсенал
Хосеп Гвардіола та Мікель Артета / фото Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола після матчу з Арсеналом (3:0) оцінив ймовірність того, що його асистент Мікель Артета очолить "канонірів".

 
Кевін де Брюйне 2’
Рахім Стерлінг 15’
Кевін де Брюйне 40’
2’ Кевін де Брюйне
15’ Рахім Стерлінг
40’ Кевін де Брюйне

"Він має великий вплив у Манчестер Сіті. Артета – частина того величезного успіху, якого ми досягли. Важлива частина.

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Що трапиться, те трапиться. Я думаю, що він частина нашого штабу, тому я не знаю, що станеться. Зрештою, це особисте. Якщо він хоче працювати самостійно, то ми відкриті до розмови. Я не хочу, щоб він відчував дискомфорт", – сказав Гвардіола в інтерв'ю Sky Sports.

Додамо, що Мікель Артета виступав за Арсенал у 2011-2016 рр. Після завершення ігрової кар'єри він увійшов до тренерського штабу Хосепа Гвардіоли в Манчестер Сіті.

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15 грудня
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