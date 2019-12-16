Гвардіола готовий відпустити Артету в Арсенал

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола після матчу з Арсеналом (3:0) оцінив ймовірність того, що його асистент Мікель Артета очолить "канонірів".

"Він має великий вплив у Манчестер Сіті. Артета – частина того величезного успіху, якого ми досягли. Важлива частина.

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Що трапиться, те трапиться. Я думаю, що він частина нашого штабу, тому я не знаю, що станеться. Зрештою, це особисте. Якщо він хоче працювати самостійно, то ми відкриті до розмови. Я не хочу, щоб він відчував дискомфорт", – сказав Гвардіола в інтерв'ю Sky Sports.

Додамо, що Мікель Артета виступав за Арсенал у 2011-2016 рр. Після завершення ігрової кар'єри він увійшов до тренерського штабу Хосепа Гвардіоли в Манчестер Сіті.

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