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Артета став фаворитом на посаду керманича Арсенала, – ЗМІ

17:48 355 Читать на русском
Артета став фаворитом на посаду керманича Арсенала, – ЗМІ
Мікель Артета / Rex Features

Асистент Хосепа Гвардіоли в Манчестер Сіті Мікель Артета став основним кандидатом на посаду головного тренера лондонського Арсенала.

Колишній хавбек "канонірів" незабаром може стати новим повноцінним наставником команди, повідомляє The Telegraph.

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За інформацією видання, Артета наразі – топ-претендент на посаду, але, як і ще з десяток кандидатів, пройде співбесіду з керівництвом лондонського клубу. Фінальне стрес-інтерв'ю відбудеться у Сполучених Штатах із власником Арсенала Стеном Кронке.

Крім того, боси столичного гранда досі не визначилися щодо термінів призначення нового головного тренера – посеред сезону чи наступного літа. Фредді Юнгберг, який нині виконує обов'язки керманича "канонірів", теж претендує на посаду. Щоправда, поки в активі шведа лише 1 очко в двох матчах на чолі Арсенала.

Мікель Артета виступав за лондонців у 2011-2016 рр. Після завершення ігрової кар'єри він увійшов до тренерського штабу Хосепа Гвардіоли в Манчестер Сіті.

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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Арсенал Арсенал Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Мікель Артета Мікель Артета
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