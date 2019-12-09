Артета став фаворитом на посаду керманича Арсенала, – ЗМІ

Асистент Хосепа Гвардіоли в Манчестер Сіті Мікель Артета став основним кандидатом на посаду головного тренера лондонського Арсенала.

Колишній хавбек "канонірів" незабаром може стати новим повноцінним наставником команди, повідомляє The Telegraph.

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За інформацією видання, Артета наразі – топ-претендент на посаду, але, як і ще з десяток кандидатів, пройде співбесіду з керівництвом лондонського клубу. Фінальне стрес-інтерв'ю відбудеться у Сполучених Штатах із власником Арсенала Стеном Кронке.

Крім того, боси столичного гранда досі не визначилися щодо термінів призначення нового головного тренера – посеред сезону чи наступного літа. Фредді Юнгберг, який нині виконує обов'язки керманича "канонірів", теж претендує на посаду. Щоправда, поки в активі шведа лише 1 очко в двох матчах на чолі Арсенала.

Мікель Артета виступав за лондонців у 2011-2016 рр. Після завершення ігрової кар'єри він увійшов до тренерського штабу Хосепа Гвардіоли в Манчестер Сіті.

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