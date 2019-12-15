Манчестер Сіті знищив безпорадний Арсенал завдяки де Брюйне, Зінченко отримав подарунок від Гвардіоли

Арсенал приймає Манчестер Сіті в рамках 17-го туру АПЛ. Читайте звіт центрального матчу туру чемпіонату Англії на Футбол 24.

Матч та онлайн-трансляція зустрічі Арсенал – Манчестер Сіті розпочались о 18:30. Арсенал підходить до матчу на 9-й сходинці АПЛ. У попередньому турі "каноніри" розбили Вест Хем (1:3) та перервали тривалу безвиграшну серію, яка налічувала 7 матчів. Лондонська команда нещодавно звільнила Унаї емері з посади головного тренера, і зараз під керівництвом Фредді Юнгберга намагається повернутись у топ-4. У "містян" теж не все гаразд. Колектив Гвардіоли майже втратив шанси поборотись з Ліверпулем за чемпіонство АПЛ. До двобою з Арсеналом прірва між Сіті та мерсисайдцями становила 17 очок.

Арсенал – Манчестер Сіті: онлайн-відеотрансляція центрального матчу 17-го туру АПЛ – Зінченко розпочав з лави запасних

До заявки на матч АПЛ повернувся Олександр Зінченко. Українець близько двох місяців відновлювався після операції на коліні. Олександр зумів відіграти 25 хвилин у матчі останнього туру групового етапу ЛЧ, проти загребського Динамо (4:1).Головний тренер "містян" вирішив не перевантажувати хавбека збірної України та залишив його на лаві запасних.

Арсенал окрилений підтримкою рідних трибун одразу накинувся на суперника і вже на 2-й хвилині юний талант лондонців Габріел Мартінеллі міг відкривати рахунок, але удар парирував Едерсон. Гості відповіли миттєво. Габріел Жезус отримав м'яч на лівому краю штрафного майданчика суперника та прострілив в район 11-метрової позначки, де Кевін де Брюйне потужним ударом в дотик розстріляв ворота "канонірів". Голкіпер господарів Бернд Лєно навіть не встиг зреагувати на удар бельгійця.

Підопічні Юнгберга правильно сприйняли "холодний душ" від гостей з Манчестера і продовжили шукати щастя біля володінь Едерсона. Хорошу нагоду мав той же 18-річний Мартінеллі, але бразильський воротар на куражі продемонстрував ще один ефектний сейв. Нова традиція чинного чемпіона Англії забивати після гострих ударів по своїх воротах була дотримана. На 16-й хвилині глядачі на Емірейтс пережили дежавю. Майже ідентична комбінація вдалась Сіті, як у випадку з першим голом. Проте цього разу вже прострілював зліва у центр сам де Брюйне, а забивав у майже пусті ворота Рахім Стерлінг. Захист лондонців виглядав у цій ситуації жалюгідно.

Варто віддати належне господарям, два пропущені голи ніяк не похитнули їхнього завзяття, або просто підопічні Гвардіоли вирішили, що можна трохи розслабитись і віддати м'яч супернику. На жаль для "канонірів", вони не дуже розуміли, що з цим круглим робити. Позиційні атаки нівелювались масивною обороною Сіті. Можна відзначити момент в середині першого тайму, коли Маттео Гендузі завдав, на перший погляд, небезпечний удар здалеку, але влучив у захисника суперника. Після фіаско француз ще намагався симулювати пенальті, але арбітр йому не повірив.

Де Брюйне, це прізвище буде тепер наводити жах на всіх гравців Арсенала. Під завісу першої половни гри 28-річний бельгієць з-за меж штрафного майданчика розрядив гармату у лівий нижній кут, оформивши дубль. За кілька хвилин Кевін міг святкувати хет-трик, але Лєно у тандемі зі стійкою ледь впорались з пострілом хавбека "містян". Ще до свистка на перерву трибуни Емірейтс значно опустіли...

Друга половина зустрічі розпочалась значно спокійніше. Непогана нагода, що скороти відставання була у Обамеянга, але після удару форварда господарів м'яч пролетів повз ворота. Сіті відповів сольним дефіле де Брюйне до штрафного майданчика суперника, в якому бельгійцю ніхто не заважав, проте удар парирував голкіпер.

Яскраво зобразив ментальність господарів Месут Озіл. На 59-й хвилині тренер "канонірів" вирішив замінити німецього хавбека на молодого Сміт-Роу. Месут під свист трибун не поспішаючи покидав поле, незважаючи, що його команда "горить" 0:3. Біля лави запасних Озіл ще кількома жестами продемонстрував своє невдоволення і з відвертою байдужістю потис руку наставнику лондонців. Гвардіола освіжив гру своїх підопічних, випустивши Бернарду Сілву та Мареза замість Фодена та Гюндогана відповідно.

Екшну після перерви було вкрай мало. Здавалось, що обох суперників результат влаштовує. Гості мляво контролювали гру, але проти такого Арсенала цього було достатньо. Натомість господарі далі безпорадно старались нав'язати "містянам" свої позиційні атаки.

Коли на трибунах залишись лише найвідданіші фанати, іспанський наставник Сіті випустив на поле Олександра Зінченка, який сьогодні святкує свій 23-й день народження. Зіна зайняв своє традиційне місце на лівому фланзі оборони та спокійно допоміг команді дограти до фінального свистка.