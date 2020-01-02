Гвардіола готовий до відходу Канселу з Манчестер Сіті – португалець є однією з опцій на позицію Зінченка

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола оцінив перспективи захисника Жоау Канселу у своїй команді.

"Коли Канселу виходить на поле, то виступає добре. Це якісний гравець, він зробив дві чи три гольові передачі.

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Жоау повинен вирішити – він залишиться з нами чи ні. Це вільна країна, кожен сам вирішує, що робити зі своїм життям. Що б не сталося в підсумку, ми купували Канселу на довгі роки, а не лише на шість місяців", – наводить слова Гвардіоли Record.

Португалський латераль провів за Манчестер Сіті 16 матчів у всіх турнірах і відзначився одним голом. Здебільшого Канселу виходив на звичній для себе позиції правого захисника, однак Гвардіола ставив його і на лівий край, за який борються Зінченко, Менді та Анхеліньо.

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