Манчестер Сіті напіврезервним складом переграв Евертон – VAR знову обікрав команду Гвардіоли

Манчестер Сіті здолав Евертон (2:1) у рамках 21-го туру англійської Прем'єр-ліги. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Обидва тренери до одного з центральних матчів ігрового дня підготували тактичні сюрпризи. Карло Анчелотті, готуючись до непростої битви з грандом, вирішив наситити лінію оборони, виставивши трьох центральних оборонців.

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Несподівано на такий же крок пішов і Хосеп Гвардіола. Щоправда, мотиви керманича "містян" були трохи іншими – Родрі опустився в центр захисту, щоб допомогти віковому Фернандінью і юному Еріку Гарсії. Загалом же стартовий склад Сіті виглядав відверто напіврезервним.

Через такі метаморфози старт поєдинку команди провели вкрай обережно, побоюючись бути покараним за помилку в атаці. Цікаво, що перший момент виник в Евертона. На 8-й хвилині в штрафному майданчику "містян" несподівано з'явився Холгейт, але його удар у ближню дев'ятку Браво перевів на кутовий.

Господарі відповіли голом: Канселу та Марез розіграли комбінацію на правому фланзі, що завершилася прострілом на дальню стійку та влучним ударом Філа Фодена. Та традиційно для матчів команди Гвардіоли в ситуацію втрутився VAR і виявив мінімальний офсайд в алжирця. Це неабияк розлютило Сіті й вже за 4 хвилини манкуніанці претендували на пенальті. Марез упав на лінії штрафного після силової боротьби з опонентом, але й тут Відеоасистент арбітра помітив за мить до контакту положення поза грою у вінгера.

Наступного моменту довелося чекати хвилин 10. Найактивніший у складі Ман Сіті Марез наважився на удар із середньої дистанції на 28-й хвилині, та Пікфорд зумів парирувати його постріл на кутовий. Після цього гра трохи заспокоїлася, і до кінця першого тайму господарі спромоглися хіба на кострубатий удар Жезуса з меж штрафного.

Зате старт другої половини "містяни" провели в ударному темпі. Затиснувши "ірисок" на власній половині поля, хлопці Гвардіоли почали вишукувати слабкі місця в редутах Евертона. На 51-й хвилині Габріел Жезус отримав пас із глибини від Гюндогана, хитнув Холгейта й класно пробив у дальню дев'ятку – 1:0!

Мерсисайдці спробували відразу відповісти – Келверт-Левін перспективно бив головою після подачі з кутового, та м'яч розминувся зі стійкою. І майже миттєво Сіті забив удруге. Це Марез знайшов шпарину в центрі оборони Евертона й вивів на ударну позицію Жезуса, а бразилець ударом із лівої оформив дубль.

"Містяни" вирішили не зменшувати обертів і цілком могли довести рахунок до розгромного. Проте, роль героя вирішив спробувати Клаудіо Браво. Голкіпер господарів вирішив, що вже опанував усі премудрощі гри ногами й невдало віддав пас у район півкола штрафного. Там м'яч підхопив Рішарлісон і завдяки посередництву Волкота відправив його в сітку на дальній стійці.

Гол лідера "ірисок" додав зайвої інтриги поєдинку. Гості перейшли на гру в 4 оборонці й почали огризатися на чужій половині. Натомість Сіті за такої ситуації вирішив чатувати на свій шанс попереду. І моменти з'явилися! Зокрема, мінімум двічі міг забивати той же Жезус. Однак, спершу удар бразильця головою після подачі відбив Пікфорд, а щільний удар Габі на 79-й хвилині прийняла на себе стійка.

Завершували матч суперники фактично без центру поля, намагаючись відповідати атакою на атаку. Щоправда, особливих дивідендів це не принесло жодній із команд. Реальних нагод забити не мали ані гравці Манчестер Сіті, ані Евертон. Як наслідок, перемога "містян" із перевагою в один м'яч.

Завдяки цій перемозі Сіті продовжив переслідування Лестера. Тепер команда з Етіхада має в активі 44 очки. Евертон посідає 10-те місце (25 очок).