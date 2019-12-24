Валенсія хоче орендувати Канселу – португалець згоден на перехід

Валенсія налаштована орендувати захисника Манчестер Сіті Жоау Канселу, який не має стабільного місця у команді Хосепа Гвардіоли.

Захисник Манчестер Сіті Жоау Канселу може продовжити кар'єру у Валенсії. Левантійці прагнуть орендувати португальця до завершення сезону 2019/20, інформує AS.

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Сам 25-річний Канселу не проти повернутися у Валенсію, кольори якої захищав раніше. Захисник збірної Португалії хоче отримувати ігрову практику перед Євро-2020 та вже дав попередню згоду на перехід.

Канселу перейшов у Манчестер Сіті з Ювентуса влітку, підписавши контракт до 30 червня 2025 року. Втім, наразі захисник збірної Португалії не став важливим гравцем у команді Хосепа Гвардіоли – 15 зіграних матчів (989 хвилин).

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