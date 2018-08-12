Гвардіола: Арсенал з Емері претендує на титули

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола високо оцінив перспективи наставника Арсенала Унаї Емері перед матчем з "канонірами".

"Чи повернеться Арсенал у список претендентів на титул? Їм це під силу. У Емері достатньо досвіду, щоб зрозуміти, що для цього потрібно. Він працював у Франції, з багатьма командами в Іспанії, так що досвіду у нього багато.

Можливо, моя порада буде корисна мені, але не йому. Коли я приїхав сюди, люди розповідали мені, говорили, що це так, а це ось так, але багато я дізнавався і в ході процесу, спостерігав, як що відбувається.

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Унаї – розумний, грамотний, добре підготовлений тренер, так що він точно знає, що потрібно робити.

Я з величезною повагою ставлюся до його кар'єри, він почав з самих низів і зробив відмінну кар'єру, завойовував титули і робив свої команди непростими суперниками.

Зараз він в Арсеналі – одній з кращих команд Англії. І, безумовно, він буде претендувати на титули", – цитує Гвардіолу видання Goal.com.

Нагадаємо, сьогодні, 12 серпня, Манчестер Сіті зустрінеться з Арсеналом в рамках 1-го туру АПЛ. Початок о 18:00.

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