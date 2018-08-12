Гвардиола: Арсенал с Эмери претендует на титулы

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высоко оценил перспективы наставника Арсенала Унаи Эмери перед матчем с "канонирами".
"Вернется ли Арсенал в список претендентов на титул? Им это по силам. У Эмери достаточно опыта, чтобы понять, что для этого нужно. Он работал во Франции, со многими командами в Испании, так что опыта у него много.
Возможно, мой совет будет полезен мне, но не ему. Когда я приехал сюда, люди рассказывали мне, говорили, что это так, а это вот так, но много я узнавал и в ходе процесса, наблюдал, как что происходит.
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Унаи – умный, грамотный, хорошо подготовленный тренер, так что он точно знает, что нужно делать.
Я с огромным уважением отношусь к его карьере, он начал с самых низов и сделал отличную карьеру, завоевывал титулы и делал свои команды непростыми соперниками.
Сейчас он в Арсенале – одной из лучших команд Англии. И, безусловно, он будет претендовать на титулы", – цитирует Гвардиолу издание Goal.com.
Напомним, сегодня, 12 августа, Манчестер Сити встретится с Арсеналом в рамках 1-го тура АПЛ. Начало в 18:00.
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