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Гвардиола: Арсенал с Эмери претендует на титулы

11:42 23 Читати українською
Гвардиола: Арсенал с Эмери претендует на титулы
Хосеп Гвардиола / Фото rsport

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высоко оценил перспективы наставника Арсенала Унаи Эмери перед матчем с "канонирами".

"Вернется ли Арсенал в список претендентов на титул? Им это по силам. У Эмери достаточно опыта, чтобы понять, что для этого нужно. Он работал во Франции, со многими командами в Испании, так что опыта у него много.

Возможно, мой совет будет полезен мне, но не ему. Когда я приехал сюда, люди рассказывали мне, говорили, что это так, а это вот так, но много я узнавал и в ходе процесса, наблюдал, как что происходит.

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Унаи – умный, грамотный, хорошо подготовленный тренер, так что он точно знает, что нужно делать.

Я с огромным уважением отношусь к его карьере, он начал с самых низов и сделал отличную карьеру, завоевывал титулы и делал свои команды непростыми соперниками.

Сейчас он в Арсенале – одной из лучших команд Англии. И, безусловно, он будет претендовать на титулы", – цитирует Гвардиолу издание Goal.com.

Напомним, сегодня, 12 августа, Манчестер Сити встретится с Арсеналом в рамках 1-го тура АПЛ. Начало в 18:00.

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Арсенал - Манчестер Сити: Воскресенье 12 августа 2018

Арсенал
до матча
5
час
:
23
мин
Манчестер Сити
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Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Унаи Эмери Унаи Эмери Арсенал - Манчестер Сити Арсенал Арсенал Манчестер Сити Манчестер Сити
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