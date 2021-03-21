"Гра була по-справжньому складною. Ми бачили, як Евертон налаштований на гру, як він зосереджений. Він дуже агресивно оборонявся. Ми не пропустили і були терплячі. Це одна з найскладніших ігор за останні 4 місяці – з попередньої перерви на матчі збірних. За цей час ми показали чудові результати і гру.

Манчестер Сіті встановив новий клубний рекорд

Нам було дуже складно, оскільки у них є досвідчені гравці, а двоє людей готові втекти в контратаку. Мої гравці здорово виклалися, і ми здобули неймовірну перемогу. Сподіваюся, що у збірних все буде під контролем. Я б хотів, щоб всі повернулися здорові", – цитує Гвардіолу BBC Sport.

До слова, завдяки перемозі Зінченко і Ко покрокували в півфінал Кубка Англії. В АПЛ підопічні Гвардіоли впевнено лідирують, випереджаючи МЮ на 14 пунктів.

Ман Сіті вийшов у півфінал Кубка Англії, дотиснувши Евертон – Зінченко провів якісний матч і заслужив на високі оцінки