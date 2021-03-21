"Игра была по-настоящему сложной. Мы видели, как Эвертон настроен на игру, как он сосредоточен. Он очень агрессивно оборонялся. Мы не пропустили и были терпеливы. Это одна из самых сложных игр за последние 4 месяца – с перерыва на матчи сборных. За это время мы показали отличные результаты и игру.

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Нам было очень сложно, поскольку у них есть опытные игроки, а два человека готовы убежать в контратаку. Мои игроки здорово выложились, и мы одержали невероятную победу. Надеюсь, что в сборных все будет под контролем. Я бы хотел, чтобы все вернулись здоровы", – цитирует Гвардиолу BBC Sport.

К слову, благодаря победе Зинченко и Ко шагают в полуфинал Кубка Англии. В АПЛ подопечные Гвардиолы уверенно лидируют, опережая МЮ на 14 пунктов.

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