"Не можу сказати багато. Харрі Кейн оголосив, що залишиться у своєму клубі. Винятковому клубі, такому як Тоттенхем. Кріштіану був у Ювентусі. Можу лише сказати, що за три-чотири дні до трансферного дедлайну може трапитися усяке.

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На мою думку, дуже мало гравців, як Мессі та Роналду, які вирішують, де будуть грати. У них вирішальна роль під час переговорів. Зараз я у захваті від того складу, який є у Манчестер Сіті. Ми залишаємося на своєму рівні. Повторю, що Кріштіану вирішуватиме, де він гратиме, а не Манчестер Сіті чи я. Прямо зараз це здається далеким. Сьогодні у мене прес-конфернція, завтра – важка гра.

Приємно бачити двох найкращих гравців, які були у футболі за останні 30 років. Можна лише подякувати. Вони були неймовірними у кожному сезоні. Не думаю, що ми побачимо щось подібне у майбутньому", – цитує Гвардіолу MEN.

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