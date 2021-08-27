"Не могу сказать много. Кейн объявил, что останется в своем клубе. Исключительном клубе, таком как Тоттенхэм. Криштиану был в Ювентусе. Могу только сказать, что за три-четыре дня до трансферного дедлайна может случиться всякое.

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По моему мнению, очень мало игроков, как Месси и Роналду, которые решают, где будут играть. У них решающая роль во время переговоров. Сейчас я в восторге от того состава, какой есть у Манчестер Сити. Мы остаемся на своем уровне. Повторю, что Криштиану будет решать, где он будет играть, а не Манчестер Сити или я. Прямо сейчас это кажется далеким. Сегодня у меня пресс-конфернции, завтра – тяжелая игра.

Приятно видеть двух лучших игроков, которые были в футболе за последние 30 лет. Можно только поблагодарить их. Они были невероятными в каждом сезоне. Не думаю, что мы увидим что-то подобное в будущем", – цитирует Гвардиолу MEN.

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