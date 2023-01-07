"У дитинстві я мріяв грати за Ліверпуль. Коли я був малим, ми з татом дивилися дуже багато матчів Ліверпуля, детально стежили за кожним сезоном. Цей клуб залишився в моєму серці.

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Мене завжди тягнуло в АПЛ. Але я не знаю, чи готовий до цього чемпіонату. Коли відчую, що перейшов на новий рівень і досяг максимуму в Німеччині, тоді дивитимусь далі.

Челсі не відмовився від мене, ми вирішили продовжити перемовини взимку. А от Сіті нічого не пропонував. Подивимося, що буде далі. Часу багато, я не поспішаю", – сказав Гвардіол в інтерв'ю виданню RLT.

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