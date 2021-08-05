Турецький клуб готовий збільшити свою пропозицію за нападника збірної України з 3,5 млн євро до 5-ти, повідомляє Karadeniz Gazete.

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Керівництво Трабзонспора занепокоєне конкуренцією з боку інших клубів. На Довбика нібито також претендують Андерлехт (агент підтвердив) і навіть Шахтар. Інтерес "гірників" дещо дивує, адже цього літа вони вже встигли витратити чималі гроші на Лассіну Траоре.

Нагадаємо, Довбик відзначився переможним голом у матчі 1/8 фіналу Євро проти Швеції (2:1). Зірка СК Дніпро-1 ударно розпочав і чемпіонат України – дубль у ворота Ворскли.

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