Гуті: Неймовірно, що в епоху Мессі Роналду зміг виграти п'ять "Золотих м'ячів"

Екс-півзахисник Реала Гуті висловився щодо протистояння форварда Ювентуса Кріштіану Роналду і нападника Барселони Ліонеля Мессі.

"Я знаю лише одного гравця, який був по-звірячому успішний у кожній грі. Це Мессі. Кожен раз, коли він виходить на поле, щось відбувається. У інших є злети і падіння.

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Я ціную все, що робить Кріштіану. Він класний гравець. Але я вибираю Мессі. У нього більше таланту, хоча Кріштіану більше бомбардир. Він зробив себе сам. Неймовірно, що в епоху Мессі Роналду зміг виграти п'ять "Золотих м'ячів". Реалу не вистачає Роналду", – цитує Гуті видання Goal.

Нагадаємо, Гуті майжу всю свою кар’єру провів у структурі мадридського Реала, лише один, останній сезон, завершував у турецькому Бешикташі.

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