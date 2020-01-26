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Гути: Невероятно, что в эпоху Месси Роналду смог выиграть пять "Золотых мячей"

15:25 73 Читати українською
Гути: Невероятно, что в эпоху Месси Роналду смог выиграть пять "Золотых мячей"
Гути / Фото из открытых источников

Экс-полузащитник Реала Гути высказался относительно противостояния форварда Ювентуса Криштиану Роналду и нападающего Барселоны Лионеля Месси.

"Я знаю только одного игрока, который был зверски успешный в каждой игре. Это Месси. Каждый раз, когда он выходит на поле, что-то происходит. У других есть взлеты и падения.

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Я ценю все, что делает Криштиану. Он классный игрок. Но я выбираю Месси. У него больше таланта, хотя Криштиану больше бомбардир. Он сделал себя сам. Невероятно, что в эпоху Месси Роналду смог выиграть пять "Золотых мячей". Реалу не хватает Роналду", – цитирует Гути издание Goal.

Напомним, Гути почти всю свою карьеру провел в структуре мадридского Реала, и лишь один, последний сезон, завершал в турецком Бешикташе.

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