Гусєв та Вірт претендують на посаду наставника тернопільської Ниви

Ліга Європи — 16:28 220
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Астана – Динамо: стартові склади на матч Ліги Європи
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Коноплянка проти Порту: активна гра, єдина небезпека для Касільяса, похвала від ЗМІ та визнання фанатамиЛіга чемпіонів — 15:41 1487
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Тайсон та Ісмаїлі – у збірній туру Ліги чемпіонів за версією WhoScored, капітан "гірників" вразив максимальним баломЛіга чемпіонів — 13:58 1754
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Україна втратила позиції в оновленому рейтингу ФІФАЗбірна України — 12:41 2425
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Ворскла – Арсенал: анонс матчу Ліги ЄвропиЛіга Європи — 08:30 4098
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