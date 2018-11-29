Гусєв та Вірт претендують на посаду наставника тернопільської Ниви

Тернопільська Нива незабаром дізнається ім'я нового головного тренера.

Керівництво тернопільської Ниви розглядає запрошення Олега Гусєва або Юрія Вірта на посаду головного тренера клубу, повідомляє портал Sports.te.ua.

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Крім екс-тренера Вереса та Руха Юрія Вірта, а також тренера молодіжної команди Динамо Олега Гусєва, керівництво Ниви може запросити в команду Вадима Євтушенка або Вадима Лазоренка.

Директор Ниви Дмитро Андрієшин вже побував в Олександрії, де Динамо грало з місцевою командою і провів переговори з Гусєвим.

Наразі Нива Т займає 7 місце у турнірній таблиці групи А Другої ліги. Нижче тільки Полісся, Чайка та Буковина.