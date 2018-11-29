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Гусєв та Вірт претендують на посаду наставника тернопільської Ниви

15:50 873 Читать на русском
Гусєв та Вірт претендують на посаду наставника тернопільської Ниви
Юрій Вірт / Фото: соцмережі

Тернопільська Нива незабаром дізнається ім'я нового головного тренера.

Керівництво тернопільської Ниви розглядає запрошення Олега Гусєва або Юрія Вірта на посаду головного тренера клубу, повідомляє портал Sports.te.ua.

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Крім екс-тренера Вереса та Руха Юрія Вірта, а також тренера молодіжної команди Динамо Олега Гусєва, керівництво Ниви може запросити в команду Вадима Євтушенка або Вадима Лазоренка.

Директор Ниви Дмитро Андрієшин вже побував в Олександрії, де Динамо грало з місцевою командою і провів переговори з Гусєвим.

Наразі Нива Т займає 7 місце у турнірній таблиці групи А Другої ліги. Нижче тільки Полісся, Чайка та Буковина.

Теги
Вадим Євтушенко Вадим Євтушенко Юрій Вірт Юрій Вірт Олег Гусєв Олег Гусєв Нива Тернопіль Нива Тернопіль Друга ліга
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