toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Вторая лига
АСТАНА - ДИНАМО КИЕВ ВОРСКЛА - АРСЕНАЛ ЛИГА ЕВРОПЫ

Гусев и Вирт претендуют на пост наставника тернопольской Нивы

15:50 114 Читати українською
Гусев и Вирт претендуют на пост наставника тернопольской Нивы
Юрий Вирт / Фото: соцсети

Тернопольская Нива вскоре узнает имя нового главного тренера.

Руководство тернопольской Нивы рассматривает приглашение Олега Гусева или Юрия Вирта на пост главного тренера клуба, сообщает портал Sports.te.ua.

Украина потеряла позиции в обновленном рейтинге ФИФА

Кроме экс-тренера Вереса и Руха Юрия Вирта, а также тренера молодежной команды Динамо Олега Гусева, руководство Нивы может пригласить в команду Вадима Евтушенко или Вадима Лазоренко.

Директор Нивы Дмитрий Андриешин уже побывал в Александрии, где Динамо играло с местной командой и провел переговоры с Гусевым.

Сейчас Нива Т занимает 7 место в турнирной таблице группы А второй лиги. Ниже только Полесья, Чайка и Буковина.

Теги
Вадим Евтушенко Вадим Евтушенко Юрий Вирт Юрий Вирт Олег Гусев Олег Гусев Нива Тернополь Нива Тернополь Вторая лига
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
35
мин
Астана
17:50
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук