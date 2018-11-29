Гусев и Вирт претендуют на пост наставника тернопольской Нивы

Тернопольская Нива вскоре узнает имя нового главного тренера.

Руководство тернопольской Нивы рассматривает приглашение Олега Гусева или Юрия Вирта на пост главного тренера клуба, сообщает портал Sports.te.ua.

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Кроме экс-тренера Вереса и Руха Юрия Вирта, а также тренера молодежной команды Динамо Олега Гусева, руководство Нивы может пригласить в команду Вадима Евтушенко или Вадима Лазоренко.

Директор Нивы Дмитрий Андриешин уже побывал в Александрии, где Динамо играло с местной командой и провел переговоры с Гусевым.

Сейчас Нива Т занимает 7 место в турнирной таблице группы А второй лиги. Ниже только Полесья, Чайка и Буковина.