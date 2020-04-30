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Гусєв пригадав матч збірної України, який хотів би переграти

30 квітня 18:14 1041 Читать на русском
Гусєв пригадав матч збірної України, який хотів би переграти
Олег Гусєв та Андрій Шевченко / Фото УАФ

Екс-хавбек збірної України Олег Гусєв з розпачем пригадує поєдинок національної команди проти Франції на груповому етапі Євро-2012.

"З Францією на Євро-2012. Перш ніж грати з Італією у чвертьфіналі ЧС-2006 (0:3), все ж Україна досягла якогось результату. А на Євро-2012 ми не вийшли з групи.

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Якби не програли в матчі з французами, внічию звели б ту гру, то вийшли б з групи. Тому зі збірною – ось ця гра. Якби ми її не програли – англійцям точно б не поступилися", – сказав Гусєв у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, на груповому етапі континентальної першості у 2012-му українці перемогли шведів у першому матчі (2:1), але потім поступились французам (0:2) та англійцям (0:1).

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Теги
Україна Україна Олег Гусєв Олег Гусєв Франція Франція Євро-2012
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