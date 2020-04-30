Гусев вспомнил матч сборной Украины, который хотел бы переиграть

Экс-хавбек сборной Украины Олег Гусев с отчаянием вспоминает поединок национальной команды против Франции на групповом этапе Евро-2012.

"С Францией на Евро-2012. Прежде чем играть с Италией в четвертьфинале ЧМ-2006 (0:3) все же Украина достигла какого-то результата. А на Евро-2012 мы не вышли из группы.

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Если бы не проиграли в матче с французами, вничью свели бы ту игру, то вышли бы из группы. Поэтому со сборной – вот эта игра. Если бы мы ее не проиграли – англичанам точно бы не уступили", – сказал Гусев в программе Вацко Live.

Напомним, на групповом этапе континентального первенства в 2012-м украинцы победили шведов в первом матче (2:1), но затем уступили французам (0:2) и англичанам (0:1).

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