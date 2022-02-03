Дієго Лонго прийшов у Динамо разом з Мірчею Луческу, але вже через півроку достроково покинув клуб. Наразі італієць очолює албанський Кукес. Про Україну в нього залишилися неоднозначні спогади.

"Після 15 років спільної роботи я пішов від Развана Луческу, щоб приєднатися до його батька в київському Динамо. У штабі Мірчі Луческу я працював над обороною. Це був виклик, але я отримав чудовий досвід у топ-клубі.

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У житті завжди є "але". Луческу 12 років провів у Шахтарі, тому, коли ми приїхали в Україну, на вулицях були протести. Нам доводилося місяцями жити у спорткомплексі Динамо. Головний тренер був у небезпеці і не міг вільно ходити столицею України.

Навіть після переможних матчів та здобуття чемпіонства гуляти Києвом було небезпечно. Навіть морозним містом, як у той рік. З часом Мірча Луческу навчився жартувати і щодо цього", – розповів Лонго в інтерв'ю Cronache di spogliatoio.

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