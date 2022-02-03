Диего Лонго пришел в Динамо вместе с Мирчей Луческу, но уже через полгода досрочно покинул клуб. В настоящее время итальянец возглавляет албанский Кукес. Об Украине у него остались неоднозначные воспоминания.

"После 15 лет совместной работы я ушел от Развана Луческу, чтобы присоединиться к его отцу в киевском Динамо. В штабе Мирчи Луческу я работал над обороной. Это был вызов, но я получил отличный опыт в топ-клубе.

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В жизни всегда есть "но". Луческу 12 лет провел в Шахтере, поэтому когда мы приехали в Украину, на улицах были протесты. Нам приходилось месяцами жить в спорткомплексе Динамо. Главный тренер был в опасности и не мог свободно ходить по столице Украины.

Даже после победных матчей и завоевания чемпионства гулять по Киеву было опасно. Даже морозным городом, как в тот год. Со временем Мирча Луческу научился шутить и по этому поводу", – рассказал Лонго в интервью Cronache di spogliatoio.

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