Колишній гравець збірної Нідерландів та володар "Золотого м'яча-1987" Рууд Гулліт висловився щодо Ліонеля Мессі, якого багато хто після ЧС-2022 почав називати найкращим в історії футболу.

"Він не найкращий гравець усіх часів. Я думаю, що він найкращий футболіст свого часу. Гадаю, що багато чого не можна порівнювати.

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Якщо ти виграєш чемпіонат світу тричі, то так, це дуже багато. Шістдесяті й невелика частина сімдесятих років були часом Пеле. Після цього настав час Марадони", – цитує Гулліта Voetbal International.

Аргентина у фіналі ЧС-2022 здолала Францію. Для Ліонеля це перший Кубок світу в кар'єрі.

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