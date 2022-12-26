Бывший игрок сборной Нидерландов и обладатель "Золотого мяча-1987" Рууд Гуллит высказался насчет Лионеля Месси, которого многие после ЧМ-2022 начали называть лучшим в истории футбола.

"Он не самый лучший игрок всех времен. Я думаю, что он лучший футболист своего времени. Думаю, что многое нельзя сравнивать.

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Если ты выиграешь чемпионат мира трижды, то да, это очень много. Шестидесятые и небольшая часть семидесятых годов были временами Пеле. После этого пришло время Марадоны", – цитирует Гуллита Voetbal International .

Аргентина в финале ЧМ-2022 одолела Францию. Для Лионеля это первый Кубок мира в карьере.