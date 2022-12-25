"Це не залежить від мене. Звичайно, ми бачимо, що зараз Мессі грає більше як плеймейкер, можливо, він і забиває менше голів та віддає більше передач своїм партнерам по команді, але все ж таки забиває. Але порівняно з іншими часом він є гравцем, поряд з яким мріє грати будь-який нападник.

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Думаю, у "Золотого м'яча-2023" вже є володар. Можливо, є ще один гравець, який грає за той самий клуб, але є лише один чемпіонат світу, і саме перемога на ньому стане вирішальним фактором при виборі володаря "Золотого м'яча" цього сезону.

Лео зараз точно на вершині завдяки тому, чого він досяг, завдяки тому, що це для нього означає. Тепер він може насолоджуватись цим", – цитує Лєвандовскі Mundo Deportivo.

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