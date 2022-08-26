"Сильний жереб? У Лізі чемпіонів немає слабких жеребів. У Шахтаря є досвід гри проти Реала. Я в останньому сезоні трошки грав проти Селтіка. Вважаю, що група цікава і достатньо сильна.

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Щодо сильних сторін Селтіка... Найперше – це підтримка трибун, тому що коли ми востаннє грали, там було близько 50 тисяч вболівальників, всі співали і підтримували команду.

Як добре знаємо суперників і чи думали, з ким треба буде персонально взаємодіяти на полі? Думаю кожного з суперників розберемо ближче до матчів та готуватимемось протягом наступних тижнів. Що даватиме додаткову мотивацію? Всі знають, яка ситуація в нашій країні, тому кожен, хто вийде на поле, буде віддаватись на повну", – сказав Зубков.

Нагадаємо, Шахтар став єдиним представником України у Лізі чемпіонів. Динамо гратиме у Лізі Європи, а СК Дніпро-1 – в Лізі конференцій.

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