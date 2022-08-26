"Сильный жребий? В Лиги чемпионов нет слабого жребия. У Шахтера есть опыт игры против Реала. Я в последнем сезоне немного играл против Селтика. Считаю, что группа интересная и достаточно сильная.

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Что касается сильных сторон Селтика... Прежде всего, это поддержка трибун, потому что когда мы последний раз играли, там было около 50 тысяч болельщиков, все пели и поддерживали команду.

Насколько хорошо знаем соперников и думали ли, с кем нужно персонально взаимодействовать на поле? Думаю каждого из соперников разберем поближе к матчам и будем готовиться в течение следующих недель. Что будет давать дополнительную мотивацию? Все знают, какая ситуация в нашей стране, поэтому каждый, кто выйдет на поле, будет отдаваться по максимуму", – сказал Зубков.

Напомним, Шахтер стал единственным представителем Украины в Лиге чемпионов. Динамо будет играть в Лиге Европы, а СК Днепр-1 – в Лиге конференций.

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