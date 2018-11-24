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"Не вмієте працювати – пакуйте валізи і валіть в Росію", – Смалійчук виступив за перевірку комітету арбітрів ФФУ

19:59 112 Читать на русском
"Не вмієте працювати – пакуйте валізи і валіть в Росію", – Смалійчук виступив за перевірку комітету арбітрів ФФУ
Олег Смалійчук / Фото ФК Карпати

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук різко висловися на адресу комітету арбітрів ФФУ.

"Це є моя ініціатива, я не хочу жити в одній країні з корупціонерами і продажними суддями.

"VAR – це космос, хочеться, щоб його ввели навіть у Першій лізі України", – інспектор ФІФА

Хлопці, не вмієте чесно працювати – пакуйте валізи і валіть в Росію чи ще кудись", – сказав Смалійчук для спецпроекту "Афера по-італійськи" ТК ZIK.

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук виступив з ініціативою провести перевірку роботи комітету арбітрів ФФУ. Таку ініціативу підтримали і інші клуби.

Головним результатом цієї перевірки повинен стати звіт голови комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі про виконану роботу.

Олег Смалійчук – про те, кого називає "вівцями", скільки треба грошей для боротьби за єврокубки та кому належать Карпати

Теги
Карпати Карпати Олег Смалійчук Комітет арбітрів ФФУ Лучано Лучі
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