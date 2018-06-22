Грозний розкритикував Клімкіна, який налаштований зіпсувати футбольне свято ЧС-2018 у Росії

Відомий український тренер В'ячеслав Грозний прокоментував слова очільника МЗС України Павла Клімкіна, який налаштований зіпсувати у Росії футбольне свято ЧС-2018.

"Ніхто нікому нічого не винен. Просто люди повинні навчитися в системі взаємоповаги, сусідських цивілізованих відносин. Спорт і політика – різні речі, не можна їх змішувати.

ЧС-2018: Клімкін налаштований зіпсувати в Росії футбольне свято

Політики повинні на своєму рівні домовлятися і вирішувати питання. Ми, футбольні люди, займаємося своєю професією. Звичайно, я не вважаю, що з боку будь-якого посадовця будь-якої країни правильно робити такі категоричні заяви. Упевнений, що люди так не думають. Жоден міністр закордонних справ не має права таке говорити. Він повинен бути більш толерантним, ніж звичайні люди. Тому що в дипломатії все зашифровано висловлюється.

Я прихильник нормального співробітництва з усіма країнами світу. Рано чи пізно люди зрозуміють, що агресивна поведінка нікому не потрібна", – цитує Грозного Спорт-Экспресс.

До слова, під час матчу-відкриття на стадіоні Лужники у Москві був присутній фанат з прапором України, а біля самої арени з'явився банер на підтримку Олега Сенцова.