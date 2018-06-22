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ЧС-2018: на церемонії відкриття був присутній фанат з прапором України

14 червня 23:07 5932 Читать на русском
ЧС-2018: на церемонії відкриття був присутній фанат з прапором України
Стадіон Лужники / фото: Твіттер збірної Росії

У Росії стартував чемпіонат світу-2018. Поєдинку Росія – Саудівська Аравія передувала церемонія відкриття, на якій не обійшлося і без представників України.

Під час церемонії відкриття ЧС-2018, яка пройшла у Москві перед поєдинком Росія – Саудівська Аравія, на трибунах стадіону Лужники був помічений вболівальник з українським прапором.

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Стюарди та правоохоронні органи не надали цьому факту абсолютно ніякого значення, повідомляє Апостроф.

Нагадаємо, раніше була інформація, що квитки на матчі ЧМ-2018 придбали близько 6 тисяч українців.

До слова, Росія у матчі-відкритті ЧС-2018 розгромила Саудівську Аравію з рахунком 5:0 та очолила групу А.

ЧС-2018 1 тур

Росія - Саудівська Аравія: Четвер 14 червня 2018

Росія
Матч завершено
5 : 0
Саудівська Аравія
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