Грозный раскритиковал Климкина, который настроен испортить футбольный праздник ЧМ-2018 в России

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина, который настроен испортить в России футбольный праздник ЧМ-2018.

"Никто никому ничего не должен. Просто люди должны научиться в системе взаимоуважения, соседских цивилизованных отношений. Спорт и политика – разные вещи, нельзя их смешивать.

ЧМ-2018: Климкин настроен испортить в России футбольный праздник

Политики должны на своем уровне договариваться и решать вопросы. Мы, футбольные люди, занимаемся своей профессией. Конечно, я не считаю, что со стороны любого лица любой страны правильно делать такие категоричные заявления. Уверен, что люди так не думают. Ни один министр иностранных дел не имеет права такое говорить. Он должен быть более терпимым, чем обычные люди. Потому что в дипломатии все зашифровано высказывается.

Я сторонник нормального сотрудничества со всеми странами мира. Рано или поздно люди поймут, что агрессивное поведение никому не нужно", – цитирует Грозного Спорт-Экспресс.

К слову, во время матча открытия на стадионе Лужники в Москве присутствовал фанат с флагом Украины, а у самой арены появился баннер в поддержку Олега Сенцова.