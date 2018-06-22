ЧС-2018: Перед стартовим матчем біля стадіону Лужники вивісили плакат на підтримку Сенцова

Напередодні матчу-відкриття ЧС-2018 Росія – Саудівська Аравія по дорозі до московського стадіону Лужники з'явився банер на підтримку українського політв'язня Олега Сенцова.

Сьогодні біля стадіону Лужники, де проходить перший матч на ЧС-2018 в Росії, активісти з московської організації "Відкрита Росія" провели акцію на підтримку Олега Сенцова, повідомляє телеграм-канал організації.

Шовковський приєднався до акції на підтримку Олега Сенцова

Активісти вивісили плакат із зображенням українського політв'язня та підписом "Save Oleg Sentsov" недалеко від стадіону в Москві.

Нагадаємо, у Росії стартував чемпіонат світу-2018, який триватиме з 14 червня до 15 липня.