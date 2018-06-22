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ЧС-2018: Клімкін налаштований зіпсувати в Росії футбольне свято

16 червня 08:44 3472 Читать на русском
ЧС-2018: Клімкін налаштований зіпсувати в Росії футбольне свято
Павло Клімкін / фото із соцмереж

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що прагне зіпсувати свято чемпіонату світу-2018 у Росії. Як зазначив міністр, відповідна робота вже ведеться.

За словами Клімкіна, наразі проводиться робота над відповідними акціями

"Ми зараз намагаємося планувати акції таким чином, щоб кожен фан, який їде Росію, побачив портрети наших в'язнів.

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Серед них Олег Сенцов, Володимир Балух, Олександр Кольченко, наші в'язні на території окупованого Криму. Люди мають зрозуміти, що вони їдуть не на футбольне свято, хоча бажання підтримати свою команду зрозуміле, а в таку країну, де є політв'язні, яка порушила всі міжнародні правила.

Футбольне свято ми їм повинні зіпсувати", – цитує Клімкіна Ukranews.

До слова, під час матчу-відкриття на стадіоні Лужники у Москві був присутній фанат з прапором України, а біля самої арени з'явився банер на підтримку Олега Сенцова.

Теги
ЧС 2018 Головне Росія Росія Павло Клімкін
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