Грозний покине Шахтар Караганду через фінансові обмеження в клубі, – ЗМІ

Україна — 14 черв 34688
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Колос – Шахтар: Коноплянка розчаровує, великі проблеми Каштру – 18-річний українець феєрить, екс-динамівці могли карати
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"Якщо Зідан довіриться Луніну в Реалі, то Андрій зжере Куртуа": Петраков вірить у голкіпера, з яким став чемпіоном світуІспанія — 14 черв 940
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Зозуля став одним із найкращих у Альбасете попри жахливу серію – поразка від легенди Реала і серйозна загроза вильотуІспанія — 14 черв 1301
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Десна в більшості декласувала Олександрію і вийшла на 3 місце УПЛ – дубль Філіппова, друге поспіль фіаско команди ШаранаУкраїна — 14 черв 7550
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Лунін відзначив міні-ювілей та отримав найвищу оцінку за весь час виступів у Ов'єдоІспанія — 14 черв 1393