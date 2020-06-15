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Грозний покине Шахтар Караганду через фінансові обмеження в клубі, – ЗМІ

06:00 1444 Читать на русском
Грозний покине Шахтар Караганду через фінансові обмеження в клубі, – ЗМІ
В'ячеслав Грозний / Сайт Шахтаря К

В'ячеслав Грозний ризикує втратити місце головного тренера карагандинського Шахтаря.

Клуб із Казахстану незабаром повинен оголосити про звільнення 63-річного фахівця, стверджує KazFootball.

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Причина такого рішення – оптимізаця бюджета. До паузи Грозний встиг провести на чолі "гірників" лише два матчі (поразка від Тобола і перемога над Кайратом). Його чинний контракт з Шахтарем розрахований на рік – з грудня 2019 по 2020-ий.

Нагадаємо, що раніше Грозний вже мав досвід роботи з двома казахськими клубами – Тоболом та Іртишем.

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