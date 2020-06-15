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Грозный покинет Шахтер Караганду из-за финансовых ограничений в клубе, – СМИ

06:00 16 Читати українською
Грозный покинет Шахтер Караганду из-за финансовых ограничений в клубе, – СМИ
Вячеслав Грозный / Сайт Шахтера К

Вячеслав Грозный рискует потерять место главного тренера карагандинского Шахтера.

Клуб из Казахстана вскоре должен объявить об увольнении 63-летнего специалиста, утверждает KazFootball.

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Причина такого решения – оптимизация бюджета. До паузы Грозный успел провести во главе "горняков" лишь два матча (поражение от Тобола и победа над Кайратом). Его действующий контракт с Шахтером рассчитан на год – с декабря 2019 по 2020-й.

Напомним, что ранее Грозный уже имел опыт работы с двумя казахскими клубами – Тоболом и Иртышом.

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Теги
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