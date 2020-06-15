Грозный покинет Шахтер Караганду из-за финансовых ограничений в клубе, – СМИ

Украина — 14 июнь 4024
-
Колос – Шахтер: Коноплянка огорчает и другие проблемы Каштру – 18-летний украинец феерит, экс-динамовцы едва не наказали
-
Зозуля стал одним из лучших в Альбасете, несмотря на ужасную серию – поражение от легенды Реала и угроза вылетаИспания — 14 июнь 93
-
Десна в большинстве уничтожила Александрию и вышла на 3 место УПЛ – дубль Филиппова, второе подряд фиаско команды ШаранаУкраина — 14 июнь 473
-
Голландский день в Бундеслиге – нидерландцы повторили солидный рекорд. Сборной Украины стоит бояться?Германия — 14 июнь 149
-
Колос – Шахтер: онлайн-трансляция матча – как Донецк будет жить без лидера и шанс для КоноплянкиУкраина — 14 июнь 4132