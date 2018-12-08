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Грозний: Незважаючи за борги Арсенал-Київ перед гравцями, хлопці ведуть себе професійно

11:49 68 Читать на русском
Грозний: Незважаючи за борги Арсенал-Київ перед гравцями, хлопці ведуть себе професійно
В'ячеслав Грозний / Фото з соцмереж

Головний тренер Арсенала-Київ В'ячеслав Грозний розповів про ситуацію із заборгованістю клубу перед гравцями.

"Поки є обіцянки, поки переносять терміни, але поки нічого не закрито. Проте хлопці порядно і професійно поводяться, тренуються на повну і сподіваються, що слова керівництва не розійдуться з ділом.

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Нецікаво працювати, коли тільки обіцяють і нічого не виконують. Я їх розумію. Ми всі в одинаковому становищі. Але ми не зірвемо жоден матч чемпіонату", – сказав Грозний в ефірі ТК Футбол.

Наступний поєдинок Арсенал-Київ проведе в рамках 18-го туру чемпіонату України проти Зорі. Матч відбудеться сьогодні, 8 грудня, початок о 14:00.

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Зоря - Арсенал-Київ: Субота 08 грудня 2018

Зоря

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Арсенал-Київ
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