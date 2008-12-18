Зоря – Арсенал-Київ, Чорноморець – Ворскла: анонс матчів УПЛ

Зоря в рамках 18-го туру УПЛ приймає Арсенал-Київ, а Чорноморець – Ворсклу. Анонс та прогноз на матчі читайте на Футбол 24.

Зоря – Арсенал-Київ

8 грудня, 14:00, Запоріжжя, "Славутич-Арена"

Головний арбітр: Дмитро Панчишин (Харків)

Телетрансляція на телеканалі "УНІАН", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Зоря останнім часом демонструє просто шикарні результати. Підопічні Юрія Вернидуба у чемпіонаті не знають поразок протягом п'яти матчів поспіль, при цьому перемагаючи прямих конкурентів (Карпати, Десну) або граючи з ними внічию (Олександрія, Олімпік). Не знають жалю і аутсайдери – так, кризовий Чорноморець був розгромлений на виїзді з рахунком 0:3. Все це відбувається на фоні переконливого футболу, який свідчить про подолання осінньої кризи у луганському колективі. Дуже шкода, що чемпіонат завершується саме зараз, адже така Зоря є реальним підсиленням для нашої першості.

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З Арсеналом-Київ ситуція скрутна. На фоні новин про відсутність фінансування команда програвала протягом п'яти поєдинків поспіль, але з Карпатами у минулому турі несподівано взяла очко. Навряд чи це говорить про якесь оздоровлення "канонірів" – швидше, про необхідність відноситись до киян хоч трохи з повагою. По персоналіях це не такий вже й жахливий колектив, тож проти нього потрібно діяти максимально уважно від першої до останньої хвилини. У першому колі луганці так і робили, знищивши Арсенал-Київ з рахунком 5:0, тож прогноз для гостей сьогодні буде невтішним. Ну, а кому зараз легко?

Статистика протистояння Зорі проти Арсенала-Київ

Всього: 18 матчів, 5 перемог Зорі, 7 нічиїх, 6 перемог Арсеналу-Київ. Різниця м’ячів – 24:27.

У Прем’єр-лізі: 18 матчів (+5, =7, -6, 24:27)

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Зорі не зможе допомогти бразилський центрхав Сілас, який перебрав жовтих карток та відбуває дисциплінарне покарання. У лазареті залишаються Рафаель та Євген Чеберко, а щодо участі в матчі Олександра Тимчика існують питання – захисник травмувався у зустрічі проти Олімпіка й не потрапив у заявку на минулий тур. У Арсенала-Київ дискваліфікованих немає, але точно не зіграє Сергій Гринь, який досі заліковує пошкодження.

"Родзинки" матчу:

– У Прем’єр-лізі Зоря перемагає "канонірів" протягом трьох матчів поспіль;

– Арсенал-Київ не перемагає в чемпіонаті з 21 жовтня протягом шести матчів поспіль (одна нічия та п'ять поразок).

Орієнтовні склади на матч Зоря – Арсенал-Київ

Зоря: Махарадзе – Караваєв, Вернидуб, Сваток, Михайліченко – Арвеладзе, Харатін – Кабаєв, Гордієнко, Хомченовський – Громов

Арсенал-Київ: Сітало – Майданевич, Акакпо, Сагуткін, Дубінчак – Домбровський, Євтовскі– Семенюк, Вакулко, Лола – Фещук

Прогноз Футбол 24 – 3:0

Арсенал-Київ у минулому турі здивував результатом, але не грою – Карпати мали величезну перевагу й мали перемагати. Зоря набагато сильніша за львів'ян, тож шанси "канонірів" на більш-менш позитивний рахунок практично нульові. "Мужики" повинні набрати легкі три очки.

Чорноморець – Ворскла

8 грудня, 17:00, Одеса, стадіон "Чорноморець"

Головний арбітр: Володимир Новохатній (Київ)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Чорноморець після перемоги над Арсеналом-Київ та завершення дев'ятиматчевої програшної серії знову відкрив лік поразкам. У минулому турі на виїзді підопічні Ангела Червєнкова поступилися Динамо, однак навряд чи одеситам має бути соромно за такий результат. Вони реально старалися й почасти змушували киян грати на відбій, але пропустили з двох пенальті – при тому, що всього було три удари у площину воріт "моряків". Команда в черговий раз продемонструвала катастрофічний брак зібраності та досвіду, однак також знову довела – легко прибити Чорноморець не вдасться. Ворскла про це добре пам'ятає, адже лише автогол на останніх хвилинах приніс їй перемогу в матчі першого кола.

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Підопічні Василя Сачка наразі показують жахливі результати, програвши у чотирьох матчах поспіль – і якщо поразки Шахтарю та Карабаху можна вибачити, то фіаско з Маріуполем та Олександрією змушують полтавських фанатів нервувати. Про погоню за Володимиром Шараном при 12-очковому відриві тепер потрібно забувати надовго, а от позицію у верхній половині таблиці треба обороняти за будь-яку ціну. Календар рятує Ворсклу, адже навіть в разі поразки Чорноморцю та завтрашньої перемоги Десни полтавці навряд чи проведуть зиму поза першою шісткою, але навесні потрібно буде триматись у лідерах ціною колосальної напруги сил. Втім, сьогодні "зелено-білі" навряд чи дозволять собі думати про можливі проблеми з одеситами; вони просто забов'язані конвертувати свій статус фаворита у переможний рахунок.

Статистика протистояння Чорноморця проти Ворскли

Всього: 41 матч, 10 перемог Чорноморця, 12 нічиїх, 19 перемог Ворскли. Різниця м’ячів – 32:50.

У Прем’єр-лізі: 37 матчів (+10, =11, -16, 30:45)

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Кадрова ситуація Чорноморця виглядає непогано. Точно не зіграє голкіпер Сергій Литовченко, який заліковує травму, однак з дискваліфікації повернувся Олексій Савченко. Ворсклі ж через пошкодження не допоможуть Олександр Кобахідзе, Дмитро Кравченко та Денис Васін. Також існують питання щодо участі Наджееба Якубу та Ардіна Даллку. Олександр Скляр не вийде на поле через перебір жовтих карток, але не все так погано. Відсторонення вже відбув В'ячеслав Шарпар, який готувався до матчу в штатному режимі.

"Родзинки" матчу:

– Переможна серія Ворскли у зустрічах з Чорноморцем триває шість матчів.

– Полтавчани з 20 травня обходяться без нічиїх в УПЛ впродовж рекордних для клубу вісімнадцяти матчів (дев'ять перемог та дев'ять поразок).

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Ворскла

Чорноморець: Кожухар – Рижук, Грачов, Міщенко, Трубочкін – Савченко, Бабенко – Чорній, Мусолітін, Семенів – Коваль

Ворскла: Шуст – Пердута, Чижов, Чеснаков, Артур – Габелок, Шарпар – Сапай, Кулач, Ребенок – Коломоєць

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Чорноморець вийшов із психологічної ями, в якій опинився посеред листопада, однак значного прогресу у грі, порівняно з докризовим відрізком, не відбулося. "Моряки" залишилися талановитою та вольовою командою, але перемагати більш досвідчених суперників ще не навчились – а що тоді говорити про Ворсклу? Полтавці отримають бій, однак повинні перемогти на класі.