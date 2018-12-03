Арсенал-Київ перевірив гравців на детекторі брехні: двоє футболістів провалили поліграф, – Денисов

Гравці Арсенал-Київ пройшли перевірку на поліграфі після матчу 16-го туру УПЛ проти Чорноморця (1:2).

Двоє гравців київського клубу не пройшли детектор брехні, Арсенал-Київ має намір припинити з ними співпрацю, повідомив ведучий програми Великий футбол Олександр Денисов.

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"Це наше внутрішнє розслідування. Ми зараз отримаємо результати і розберемося в ситуації.

Всі гравці, яких ми хотіли перевірити, погодилися на це", – сказав гендиректор Арсенал-Київ Олександр Москаленко.

Варто відзначити, що імена всіх футболістів, які проходили поліграф не називаються.

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