Грозный: Арсенал-Киев уже четыре матча не может забить – надо сходить в церковь

Главный тренер Арсенал-Киев Вячеслав Грозный прокомментировал поражение от Александрии (0:3) в матче 15-го тура УПЛ, которое стало четвертым проигрышем команды подряд.

"Футбол не всегда справедлив. Часто бывает, что играешь лучше соперника, а счет не соответствует действительности. Сегодня команда пыталась выполнять установку на матч и мы играли лучше Александрии. Результат несправедлив, он не по игре, мы должны были сегодня побеждать. Если бы забили пенальти, то в итоге дожали бы Александрию.

Александрия разгромила Арсенал-Киев и вышла на второе место

Не надо смотреть на табло, делать трагедии, я доволен тем, что футболисты играют в футбол, который мы хотим. Мы не можем забить уже четыре матча, надо в церковь сходить.

Соперник забивал из ничего, из полумоментов, это показатель класса. А мы не можем реализовать пенальти, и забить в других моментах. Это синдром команды, которая находится на последних местах в турнирной таблице. Однако, я поблагодарил ребят за отдачу, они играли хорошо. Жалею, что не обыграли Александрию", – сказал Грозный в эфире ТК Футбол 2.

После очередного поражения Арсенал-Киев остается на последней строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в активе лишь 7 очков.

"Треба пишатись, що український тренер працював у московському Спартаку". В'ячеслав Грозний – про себе, УПЛ та Україну